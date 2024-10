Memphis vive expectativa de ser titular pela primeira vez no Corinthians

Atacante teve semana inteira para aprimorar forma física e, com Romero suspenso, pode começar o duelo contra o Internacional

O Corinthians se prepara para o duelo contra o Internacional neste sábado (5), às 19h, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Ramón Díaz pode promover uma grande novidade no time titular. Afinal, Memphis Depay pode começar um embate com a camisa alvinegra pela primeira vez.

Sem Romero, suspenso, e Talles Magno, ainda machucado, o holandês vira primeira opção para começar como titular ao lado de Yuri Alberto. O camisa 9 começou o duelo contra o Flamengo, na Copa do Brasil e também deve ser titular contra o Internacional.