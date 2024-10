Mano explica escalação do Fluminense: ‘Não pode ter medo de errar’

Técnico fala sobre as entradas de Victor Hugo, Manoel e Keno, principais novidades na vitória sobre a Raposa, no Maracanã

O técnico Mano Menezes surpreendeu na escalação do Fluminense diante do Cruzeiro, no Maracanã, nesta quinta-feira (3). Assim, o comandante optou por colocar o jovem Victor Hugo, reforço da última janela de transferência no lugar de Facundo Bernal. No entanto, o atleta não teve uma boa atuação e concedeu muito espaço para o setor de criação da Raposa.

Na volta do intervalo, o treinador desfez a mudança, e recolocou o uruguaio em campo. Dessa forma, o sistema defensivo ficou menos exposto, e a dupla de zaga Manoel e Thiago Santos teve menos trabalho na etapa final. No primeiro tempo, ambos tiveram dificuldade com o rápido contra-ataque da equipe mineira, que, por pouco, não abriu o placar.

Segundo Mano, Bernal necessitava de um tempo, visto que tinha dificuldade em terminar as partidas e também de adaptação. Além disso, a escolha de Manoel foi para dar velocidade nas coberturas, de acordo com a visão do comandante tricolor.