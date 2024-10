Mano elogia postura do Fluminense e acredita em nova retomada

Técnico também explica mudanças no time titular na vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quinta, no Maracanã Crédito: Jogada 10

O Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento do Brasileirão. Após o jogo, o técnico Mano Menezes destacou a postura do time, depois de uma sequência de três derrotas na competição. Além disso, explicou as mudanças que iniciou o jogo, como Manoel e Victor Hugo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A equipe teve comportamento de jogo importante. Era o que, conversando entre a gente, nos faltou. Tivemos coragem de marcar na frente. Tivemos posicionamento na maior parte dos casos para inibir o adversário. Isso deu um pouco de confiança para a equipe”, destacou o treinador.

Mano mais uma vez afirmou que o placar desta quinta-feira mostrou que a equipe precisa deixar de lado algumas individualidades e jogar coletivamente em um só tom. “Precisamos estar todos muito próximos, se ajudando bastante, com humildade, pouca vaidade, competir todo o jogo como competimos hoje. Eu tenho certeza que o torcedor vai estar ao nosso lado com mais paciência. Não temos medo de cobrança. Vamos trabalhar para que seja melhor sempre”, destacou. Agora, o Tricolor tem duas semanas de descanso durante a Data Fifa antes de voltar a jogar. Enfrenta o rival Flamengo no dia 17 de outubro, às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja outras respostas de Mano Menezes: