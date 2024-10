Manchester City x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

A 7ª rodada da Premier League 2024/25 terá sequência neste sábado (5), com os atuais campeões em campo. O City recebe o Fulham às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, com o objetivo de seguir na briga pela liderança do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester City

Atual tetracampeão da Premier League, o City vem de um empate com o Newcastle e viu o Liverpool assumir a liderança isolada da competição. No momento, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola tem 14 pontos, contra 15 dos Reds.