Lecce inicia segunda etapa de ‘peneira’ com jovens brasileiros

Clube italiano terá o auxílio de startup de tecnologia esportiva brasileira para garimpar novos talentos. Saiba mais detalhes! Crédito: Jogada 10

Clube tradicional do futebol italiano e na Série A daquele país, o Lecce dará início à nova etapa de sua busca por talentos brasileiros. Para garimpar estes novos valores, os europeus firmaram uma parceria com a Footbao, startup de tecnologia esportiva cuja especialidade é indicar jovens atletas. Após um rigoroso processo de seleção, 20 jovens brasileiros vão concorrer, por meio de votação popular, a uma das três vagas para um estágio de uma semana no Lecce, com todas as despesas pagas pela Footbao. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com mais de 1.300 inscritos, apenas 20 candidatos seguiram adiante nesta fase da “peneira”. Todos os vídeos enviados foram cuidadosamente para uma equipe de analistas, que utilizaram a avançada tecnologia de Inteligência Artificial (IA) da Footbao para medir indicadores, como chute, drible, velocidade e tomada de decisão.

Agora, o destino dos 20 finalistas, de diferentes regiões do Brasil, está nas mais do público, que vai decidir por meio do aplicativo da Footbao. O concurso, que vai até o final de outubro de 2024, representa uma oportunidade única para os jovens atletas. Os três vencedores viajarão para a Itália, onde passarão uma semana treinando no Lecce. Por lá, terão a chance de se aprofundar no universo do futebol

europeu e aprimorar suas habilidades. Diretora festeja parceria “Estamos empolgados em continuar essa jornada inovadora que mistura tecnologia e esporte, democratizando o acesso ao futebol e proporcionando aos jovens uma experiência transformadora”, afirmou Mariana Sensini, diretora geral da Footbao no Brasil.