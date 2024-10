Julio Casares ironiza fala de presidente do Fluminense: ‘Acho que ele derrapou’

Mandatário do São Paulo rebate críticas de Mário Bittencourt, relembrando vez que o Flu jogou a Série A no ano seguinte a jogar a Série C

A partida da 25ª rodada do Brasileirão entre Fluminense e São Paulo, disputada há mais de um mês – em 1º de setembro -, segue rendendo nos bastidores. Nesta sexta-feira (4), o presidente do Tricolor paulista, Julio Casares, ironizou o mandatário do rival carioca (Mário Bittencourt), em entrevista coletiva no CT da Barra Funda.

Em declaração sobre a possível anulação do duelo, Casares respondeu às falas de Bittencourt de que o ‘futebol não pode voltar aos anos 90’.

“Eu vi a declaração do Mário Bittencourt, um amigo, gosto dele como dirigente, mas acho que ele derrapou. Se a gente voltar aos anos anteriores, vamos observar que times subiram para as divisões especiais passando por cima da regra estabelecida. Isso sim seria voltar a tempos atrás. Estamos trabalhando em cima do que a lei nos permite. O São Paulo está lutando porque foi um erro claro de direito. Se não for discutido, vamos anular essa cláusula”, disse, referindo-se à Copa João Havelange de 2000, que o Fluminense disputou após receber convite depois de disputar a Série C em 1999.