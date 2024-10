Inter de Milão x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Onde assistir

ESPN4 e Disney+ transmitem a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão, que vem de um 4 a 0 sobre o Estrela Vermelha na Champions, terá um desfalque importante: Nicolò Barella, que ainda se recupera de uma lesão muscular. O técnico Simone Inzaghi deve optar por Frattesi como substituto, embora Zielinski também seja uma possibilidade. No ataque, Marcus Thuram pode ser poupado, abrindo espaço para Teremi ser o companheiro de Lautaro Martínez.

Como chega o Torino

Com a recuperação do goleiro Milinkovic-Savic, que estava se recuperando de uma lesão, o técnico Paolo Vanoli contará com força máxima no Torino. Contudo, permanece a dúvida sobre quem será o companheiro do artilheiro Duván Zapata no ataque, com Sanabria e Adams disputando a vaga.