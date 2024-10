Grêmio vence, se afasta do Z4 e atrapalha Fortaleza no Brasileirão

O Grêmio voltou a vencer em casa e deu um respiro na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Tricolor Gaúcho venceu o Fortaleza por 3 a 1, na Arena, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da competição. Aravena, Braithwaite e Soteldo marcaram os gols da vitória gaúcha. Hércules fez o único do Leão do Pici. Os donos da casa souberam controlar e reduzir os espaços dos cearenses. Além disso, os gaúchos contaram com a expulsão de Mancuso na etapa final.

Com o resultado, o Grêmio agora soma 35 pontos, na 11ª colocação e se distancia da zona de rebaixamento, sete de diferença para o primeiro dentro do Z4 do Brasileirão. Do outro lado, o Fortaleza perdeu a chance de dormir na liderança e continua na terceira posição, com 55 pontos.

Tudo igual

O Grêmio teve as melhores chances no primeiro tempo e poderia sair com o resultado positivo. O Fortaleza esperava o time tricolor mais ofensivo, mas jogou em transição. No início, Dodi e Edenílson arriscaram de fora da área, mas foi Aravena, aos 11 minutos, que abriu o placar e fez seu primeiro gol com a camisa tricolor. Diante disso, o Leão do Pici respondeu e, quatro minutos depois, Hércules avançou pela direita, ninguém fechou e chutou cruzado para deixar tudo igual no placar. Os donos da casa fizeram pressão no fim e exigiram boas defesas de João Ricardo, que salvou em dois lances seguidos. Já nos acréscimos, Cardona e Kuscevic também salvaram o Laion.