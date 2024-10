Ganso se torna o maior ‘garçom’ do Fluminense em 2024

Camisa 10 é um dos mais regulares do Tricolor na temporada e fez assistência para o gol da vitória na última quinta, no Maracanã

Paulo Henrique de Chagas Lima, o Ganso. Mais uma vez, o camisa 10 do Fluminense conseguiu as boas atuações e foi decisivo em vitória sobre o Cruzeiro, na última quinta-feira . Ele foi autor de um passe magistral para o gol de Jhon Arias e se tornou o mais “garçom” do clube na temporada.

Ganso tem sido um dos destaques do Fluminense, que vive em temporada irregular. Com a chegada de Mano Menezes, os torcedores ficaram apreensivos de como seria as atuações, mas conseguiu reforçar ainda mais seu protagonismo. Na última quinta, aliás, o camisa 10 estava com a braçadeira de capitão por conta da ausência de Thiago Silva.

De acordo com o Sofascore, Ganso também lidera o Fluminense em números de passes decisivos, com 45. O maestro da equipe ainda acumula um alto indício de acerto no passe, com 89% e mais 80% de precisão em passes logos. O camisa 10 também já contabilizou 12 dribles corretos em 17 tentativas.

O camisa 10, afinal, é o jogador mais antigo do atual elenco do Fluminense. No clube carioca desde 2019, Ganso superou o ínício ruim e conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas, se tornando um grande ídolo da história recente do Tricolor.