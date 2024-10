Fórum debaterá regulamentação para as casas de apostas digitais no Brasil

Em evento que será realizado no dia 15 de outubro na a Fecomércio do Rio de Janeiro, terá como prioridade a discussão de Bets no país

Entre os assuntos mais debatidos no Brasil nos últimos meses, as casas de apostas, conhecidas como Bets, serão tema do 1º Fórum de Apostas Digitais, que acontecerá no dia 15 deste mês, na Fecomércio do Rio de Janeiro.

O evento planeja debater a regulamentação e os novos desafios para as casas de apostas digitais no país. O Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, e o presidente da Comissão de Jogos, Apostas e Jogo Responsável da OAB/SP, Luiz Felipe Guimarães Santoro, estarão entre os palestrantes presentes.

Todavia, um estudo recente realizado pela Fecomércio de Pesquisas e Análises revelou que o gasto anual com apostas online ultrapassa os R$ 2 bilhões somente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa quantia assustadora equivale a dois Natais e meio.