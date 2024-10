Fluminense tem dois desfalques certos para clássico com o Flamengo

Tricolor não poderá contra com o lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Keno no clássico, visto que ambos estão suspensos

Após três derrotas consecutivas, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao bater o Cruzeiro por 1 a 0, no Maracanã. Assim, a equipe carioca deixou a zona de rebaixamento, de forma momentânea, e terá mais tempo para trabalhar visando o clássico com o Flamengo, na 30ª rodada, no dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília).

Por outro lado, o técnico Mano Menezes não poderá contar com, pelo menos, dois jogadores no duelo com o arquirrival. Tratam-se do lateral-esquerdo Marcelo e do atacante Keno, que estão suspensos. A tendência é que Diogo Barbosa e Kevin Serna sejam os substitutos.