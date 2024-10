Fifa arca com salários de Pedro, e Flamengo tenta acordo com CBF para evitar prejuízo; entenda

Artilheiro do Rubro-Negro se lesionou durante um treino da Seleção Brasileira, em Curitiba, no dia 4 de setembro, e retorna aos gramados em 2025

A entidade máxima do futebol ativou o “The FIFA Club Protection Programme (programa de proteção aos clubes)” no caso de Pedro e assumiu os salários do jogador do Flamengo até a recuperação da grave lesão no joelho. Agora, o Rubro-Negro tenta um acordo com a CBF para os vencimentos referentes aos direitos de imagem do artilheiro – que representa cerca de 40% da remuneração total do artilheiro. O atacante deu início à fisioterapia nessa segunda-feira (1), mas só retorna aos gramados em 2025.

As remunerações de jogadores no Brasil normalmente são divididas entre CLT, que costuma representar 60% do valor, e direito de imagem. O Flamengo pretende negociar com a CBF justamente esses outros 40% para evitar prejuízo durante a recuperação do atleta, visto que a Fifa cobre apenas os custos que constam na carteira de trabalho.

Pedro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino da Seleção, no dia 4 de setembro. O atacante passou por cirurgia no dia 13, retirou os pontos na semana passada e iniciou à fisioterapia no Ninho do Urubu na segunda-feira (1).