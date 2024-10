Ferroviária x Ypiranga: escalações, onde assistir e arbitragem

Em busca do acesso à Série B, as equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 30ª rodada da Terceira Divisão

A Ferroviária enfrenta o Ypiranga neste sábado (5), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, pela sexta e última rodada dos quadrangulares da Série C. Quem vencer, garante o acesso à Série B. A Locomotiva tem o mesmo número de pontos do líder e vice-líder do Grupo B, mas perde no saldo de gols. Enquanto isso, o Canário Verde está na lanterna, com seis, mas também tem chances de classificação e até mesmo de terminar em primeiro na tabela, a depender dos resultados. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Nosso Futebol+ e DAZN.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega a Ferroviária

Na terceira colocação do Grupo B, com sete pontos, a Ferroviária poderia ter garantido a classificação nas últimas duas rodadas, mas perdeu os confrontos para Athletic e Londrina, adiando o objetivo. Agora, uma vitória em casa leva a Locomotiva para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Juninho, artilheiro do time na competição, deixou o campo com dores na última rodada e não deve ser utilizado na decisão.