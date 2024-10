Ex-goleiro da Ponte Preta morre aos 37 anos

Daniel Guimarães esteve no elenco da Ponte Preta que ficou com o vice da Sul-Americana, em 2013; seu último clube foi o Nacional, de Portugal

O ex-goleiro Daniel Guimarães, vice-campeão da Copa Sul-Americana pela Ponte Preta, em 2013, morreu nesta sexta-feira, aos 37 anos, vítima de um câncer. Ele recebeu o diagnóstico da doença em 2021, quando descobriu um tumor na região do retroperitônio.

Na época do laudo, Daniel interrompeu a carreira, mas voltou um ano e meio depois. Porém, acabou encerrando sua passagem pelo Nacional, de Portugal, para focar no tratamento, em 2023. Ele disputou seis temporadas pelo clube português, com 116 jogos disputados.