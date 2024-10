Espanha anuncia convocados para jogos da Liga das Nações

A Espanha anunciou, nesta sexta-feira (4), a convocação para as partidas com Dinamarca e Sérvia, nos dias 12 e 15 de outubro, pela Liga das Nações. O técnico Luis de la Fuente trouxe algumas novidades para a sequência do torneio continental, nesta Data Fifa.

Afinal, Mikel Merino, da Real Sociedad, Álvaro Morata, do Milan, Álex Baena, do Villarreal, e Pau Cubarsí, zagueiro de 17 anos do Barcelona, estão de volta. Além disso, o comandante chamou, pela primeira vez, Pedro Porro, lateral do Tottenham.

Depois do título da Eurocopa, a Fúria iniciou sua campanha na Liga das Nações, com uma vitória e um empate, até o momento. Neste sentido, na estreia, a seleção ficou no empate, sem gols, com a Sérvia, e, na sequência, goleou a Suíça, mesmo com um a menos, fora de casa.