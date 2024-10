Em jogo eletrizante, CRB vence o Paysandu e deixa o Z4 da Série B

Papão abriu o marcador, mas tomou a virada do time alagoano em duelo que ocorreu no Rei Pelé e valeu pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro Crédito: Jogada 10

Em um grande duelo na briga contra o rebaixamento, o CRB derrotou a equipe do Paysandu pelo placar de 3 a 2 e se afastou do Z4. O jogo ocorreu nesta sexta-feira (4) no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e valeu pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. O Papão abriu o marcador com um gol de Jean Dias, mas o time alagoano virou o jogo para 3 a 1, com gols de Anselmo Ramón, Hereda e Facundo Labandeira Castro. Assim, o Paysandu se lançou ao ataque e fez rapidamente o segundo gol, mas o time mandante segurou o placar e saiu vitorioso.