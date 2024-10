Depois de ‘benção’, Zico dá conselhos a Filipe Luís em novo desafio no Flamengo

Maior ídolo da história do Rubro-Negro elogiou a escolha do nome e disse que vê o ex-lateral "preparadíssimo" para o novo desafio no clube

A primeira experiência de Filipe Luís como técnico de futebol profissional começou com nada mais nada menos que ‘as bençãos’ de Zico. O maior nome da história do Flamengo não só aprovou a escolha do clube para o sucessor de Tite, como garantiu que o ídolo rubro-negro está preparadíssimo para os desafios de comandar um dos elencos mais valiosos da América do Sul. O novo treinador, vale frisar, estreou com vitória na semifinal da Copa do Brasil e recebeu inúmeros elogios pela intensidade apresentada por sua equipe durante a partida.

Além da forte identificação que ambos têm com o Flamengo, Zico ainda usou sua experiência como técnico para aconselhar Filipe Luís neste novo desafio. Treinador do Kashima Antlers por quase uma década, a maior referência da história rubro-negra disse que o amigo precisará “tomar decisões por conta própria” para obter sucesso nessa nova função no futebol.

“Gosto muito do Filipe Luís. Ele está preparadíssimo para ser treinador. Há um ano, nos encontramos no Maracanã e conversamos sobre isso, então justamente algo que ele sempre quis. Eu não quis ser treinador, mas isso aconteceu e eu não pude dizer não ao Kashima. Eu tive um momento bom, e então o presidente da Federação quis que eu fosse técnico. Fiquei nessa por dez anos. Mas paguei com a língua, pois eu sempre falei que não ia me tornar técnico”, disse em entrevista ao ‘Canal Goat’ antes de prosseguir: