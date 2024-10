Cuiabá x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Dourado precisa vencer para tentar fugir do rebaixamento, enquanto Tricolor busca entrar no G-4 do Brasileirão Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara o Cuiabá neste sábado (5/10), às 19h, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado precisa desesperadamente da vitória, já que está na penúltima colocação, com apenas 23 pontos e busca uma sequência positiva para tentar sair da zona de rebaixamento. Já o Tricolor está na quinta posição, com 47 pontos e também busca o triunfo para entrar no G-4 e se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores. Onde assistir A partida entre Cuiabá e São Paulo terá transmissão do Premiere. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Cuiabá O Dourado não faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe está na 19° colocação, com apenas 23 pontos e não vence há quatro rodadas. Assim, o jogo contra o São Paulo é crucial para a equipe fugir da zona de rebaixamento. Contudo, para a partida, o técnico Bernardo Franco não terá André Luis e Filipe Augusto, ambos no departamento médico. Entretanto, não existe jogadores suspensos e o técnico pode ter seus principais jogadores para o embate neste sábado.