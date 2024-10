Corinthians x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Internacional fazem um duelo de opostos neste sábado (5/10), às 19h, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 18° colocado, com 28 pontos e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Colorado está na sétima posição, com 45 pontos somados e está muito próximo do G-4 e deseja entrar no grupo de classificação para a próxima Libertadores.

Onde assistir

A partida entre Corinthians e Internacional terá transmissão do Premiere.

Como chega o Corinthians

O Timão perdeu no meio de semana para o Flamengo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, mas o foco realmente está no Brasileirão. Afinal, a equipe está na zona de rebaixamento, na reta final da competição. Assim, espera contar com a força da sua casa para somar os pontos necessários para evitar o descenso. Contudo, para o embate, o técnico Ramón Díaz não terá três jogadores à sua disposição. Fagner e André Ramalho foram expulsos contra o São Paulo e terá que cumprir suspensão. Caso parecido de Romero, que também está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo. No sistema defensivo, Matheuzinho e Gustavo Henrique devem entrar no time titular. Entretanto, para o ataque, fica a expectativa que Memphis Depay comece na equipe principal pela primeira vez.