Corinthians terá quatro jogos seguidos na Neo Química Arena

O Corinthians segue vivo em três competições na temporada. Apesar de estar brigando pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a equipe está na semifinal da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, assim sonhando com um título no ano. Para alcançar seus objetivos, o Timão se apega a força da Neo Química Arena e uma sequência de jogos ao lado do seu torcedor.

Afinal, as próximas quatro partidas do Corinthians será disputada na Neo Química Arena. Começando com dois jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro, principal competição da equipe na temporada. Neste sábado (5/10), às 19h, o Timão encara o Internacional, pela 29ª rodada da competição.