Corinthians paga multa ao Flamengo pela escalação de Hugo na Copa do Brasil

O Corinthians pagou, nesta sexta-feira (4), a multa ao Flamengo por escalar Hugo Souza na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O valor é de R$ 500 mil. O goleiro, aliás, foi um dos destaques no confronto.

Essa foi a segunda vez em que o clube paulista pagou multa ao Rubro-Negro pela utilização do atleta, emprestado até o fim do ano. A primeira vez foi no duelo entre as equipes no Brasileirão, na Neo Química Arena.