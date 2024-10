Conmebol anuncia estádio da final da Libertadores

A Conmebol anunciou o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, como a sede da final da Libertadores de 2024, no dia 30 de novembro. Afinal, já se sabia que a capital argentina iria receber a decisão, mas o estádio ainda não tinha informações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Estádio Monumental, com capacidade para mais de 84 mil espectadores, foi escolhido por sua moderna infraestrutura, sua vasta história esportiva e sua capacidade de receber o grande número de torcedores que acompanham os atuais clubes semifinalistas, garantindo assim um cenário com capacidade compatível com a magnitude do evento”, escreveu a Conmebol.