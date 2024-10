Conheça mansão de Filipe Luís, novo técnico do Flamengo, no Rio

Filipe Luís se encantou com os charmes do Rio de Janeiro e não desgrudou da cidade desde seu retorno ao Brasil, em 2019. O novo técnico do Flamengo voltou ao país justamente para defender o clube, após 14 anos de Europa, e desde então vive em uma luxuosa mansão com a família na Barra da Tijuca, Zona Oeste do RJ.

Casado com a espanhola Patricia Bruno, com quem se relaciona há 17 anos, o técnico voltou ao Brasil em julho de 2019 para jogar pelo Flamengo – comandado por Jorge Jesus à época. O casal vive com os três filhos no Rio: Tiago, de 11 anos, Sara, de dez, e o caçula Lucas, de apenas seis.

Depois de escrever seu nome na história do clube de coração como jogador, Filipe ostenta o sonho de repetir o feito como técnico. O treinador aceitou o convite do Flamengo após a demissão de Tite, na manhã da última segunda-feira (30), e fez sua estreia dois dias depois, na quarta-feira (2), no Maracanã.