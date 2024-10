Com gol de David Neres, Napoli vence o Como e abre vantagem na liderança do Italiano

Time de Antonio Conte venceu a equipe do técnico Cesc Fàbregas por 3 a 1. O brasileiro, que saiu do banco, fez o terceiro gol da vitória

O Napoli venceu o Como por 3 a 1 nesta sexta-feira (4), em partida de abertura da sétima rodada do Campeonato Italiano. No Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Scott McTominay, Lukaku e David Neres marcaram os gols da vitória. Gabriel Strefezza descontou. Com o triunfo, o Napoli, líder isolado, chegou aos 16 pontos. A Juventus é a segunda colocada, com 12 pontos.

Como foi o jogo

O Napoli, do técnico Antonio Conte, abriu o placar logo aos 23 segundos de jogo, com Scott McTominay. Mas, a partir daí, só deu Como no jogo. Com uma pressão avassaladora, a equipe de Cesc Fàbregas chegou ao empate aos 42′, quando Gabriel Strefezza, da entrada da área, chutou cruzado, sem chances para Elia Caprile. Em resumo, o empate ficou de bom tamanho para o time da casa, já que o visitante criou diversas chances de gol.