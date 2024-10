Botafogo-PB x Remo: escalações, onde assistir e arbitragem

Equipes se enfrentam pela sexta e última rodada do quadrangular da Série C neste sábado (5)

Botafogo-PB e Remo se enfrentam neste sábado (5), às 17h30 (horário de Brasília), no Almeidão, pela sexta e última rodada dos quadrangulares da Série C. As equipes estão em situações opostas no duelo, já que o os donos da casa, já eliminados, estão apenas cumprindo tabela. Enquanto isso, o Leão Azul já está classificado para a Série B de 2025, mas busca a primeira colocação do Grupo A para disputar o título da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Nosso Futebol+ e DAZN.

Como chega o Botafogo-PB

Sem vencer na segunda fase, o Belo é o lanterna do Grupo A com apenas dois pontos, e não tem mais chances de classificação. Com isso, joga a próxima partida em casa apenas para cumprir tabela. O técnico Evaristo Piza não poderá contrar com Jô e Thallyson para o duelo, já que o atacante foi expulso na última rodada e o voltante recebeu o terceiro cartão amarelo. Reniê volta a ser opção e está à disposição do treinador.