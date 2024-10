Atlético x Vitória: escalações, onde assistir e arbitragem

Atlético e Vitória se enfrentam neste sábado (5), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos distintos na competição. O Atlético ocupa a 10ª posição com 36 pontos e sonha pela parte mais alta na tabela. Contudo, o Vitória, na 17ª colocação com 28 pontos, luta para sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.

Como chega o Atlético

O Atlético, afinal, chega para o confronto com uma sequência pesada de jogos. A equipe venceu o Vasco por 2 a 1 no meio da semana, pela semifinal da Copa do Brasil, mas o desgaste físico do elenco é evidente.