Athletico-PR x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, mas com o Palmeiras fungando no cangote e somente um ponto atrás, o Botafogo defende a ponta fora de casa. Neste sábado (5), o Glorioso visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela rodada 29 desta edição da competição. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília), em Curitiba.

Como chega Athletico?

O Furacão está com graves problemas. Fora das copas, só tem o Brasileirão para disputar em ano de centenário. Para piorar, no Nacional, não vence há oito jogos e, depois de flertar com a zona de rebaixamento, já marcou um date com o Z4. Afinal, apenas três pontos separam o Paranaense do purgatório. Para evitar este insólito e desprimoroso rendez-vous, os jogadores do Rubro-Negro precisam dar uma resposta em campo. O Athletico é somente o 15º lugar, com 31 pontos.

Sem ainda vencer, o técnico Lucho González tem desfalques entre os volantes. Christian cumpre suspensão. Já Fernandinho, futebolista em quem a torcida deposita a esperança, tem um problema físico. O ex-jogador da Seleção Brasileira é, portanto, dúvida para o embate contra os cariocas.