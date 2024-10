Athletic x Londrina: escalações, onde assistir e arbitragem

Líder e vice-líder do grupo B se enfrentam pela sexta e última rodada do quadrangular da Série C

O Athletic recebe o Londrina neste sábado (5), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Sicredi, em Sao Joao del Rei, pela sexta e última rodada dos quadrangulares da Série C. Em um grupo embolado, o Esquadrão de Aço é o líder, com sete pontos. O Tubarão, com a mesma pontuação, ocupa a segunda colocação por perder no saldo de gols. Buscando classificação para a Série B e ainda disputar o título da Terceira Divisão, as equipes prometem um jogo quente em Minas Gerais. Confira as principais informações da decisão.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Nosso Futebol+ e DAZN.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Athletic

O time de Minas é o líder do grupo B. Com isso, depende apenas de si para conquistar a classificação e ainda terminar em primeiro na tabela. Um empate já é o suficiente para garantir o acesso. Além disso, disputará a partida em casa, perto de seus torcedores. Na última rodada, foi derrotado pelo Ypiranga, por 2 a 1. Para o confronto, o treinador Roger Silva deve contar com todo o elenco à disposição.