Atacante do Milan, Morata, busca nova casa depois de falha de prefeito

Planejamento inicial do atacante era morar em um vilarejo, mas precisou buscar uma nova moradia após político expor situação

“Não, não é um Dia da Mentira antecipado. O campeão Álvaro Morata é nosso novo morador de Corbetta. “Sou um grande torcedor da Inter, mas é com prazer que dou as boas-vindas a Álvaro Morata à nossa grande família em Corbetta”, frisou o alcaide Marco Ballarini.

Segundo a imprensa italiana, o capitão da seleção espanhola decidiu morar em uma casa em Corbetta. Porém, Marco Ballarini, prefeito da região, se empolgou e não conseguiu manter segredo. Em uma publicação em seu Instagram, o político tornou público que o atacante do Milan era o novo morador da região.

O atacante Morata retornou à Itália, dessa vez, para defender o Milan . Na busca por uma nova residência, o jogador espanhol, ex-Juventus, escolheu um vilarejo próximo a Milão para morar. No entanto, precisou mudar os seus planos, já que o prefeito local expôs a decisão.

A postagem do político causou o descontentamento de Morata. Assim, o jogador espanhol respondeu com nova publicação e deixou clara a sua decepção e preocupação com a segurança de seus familiares.

“Caro Sr. prefeito, obrigado por violar minha privacidade. Felizmente, não possuo nenhuma propriedade valiosa. Meu único tesouro são meus filhos, cuja segurança você colocou em risco”, desabafou Morata, em sua conta no Instagram.