Arthur Elias convoca Seleção para amistosos no Espírito Santo

O técnico Arthur Elias convocou, na manhã desta sexta-feira (4), a Seleção Brasileira feminina para os dois amistosos contra a Colômbia, que acontecerão nos dias 26 e 29 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A lista, aliás, conta com sete novidades.

Isa Haas, Kaká, Camilinha, Micaelly, Dudinha, Vic Albuquerque e Gio Queiroz foram chamadas pela primeira vez para vestir a Amarelinha.