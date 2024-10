Arias exalta luta contra o Z4 e despista sobre saída: ‘Focado no Fluminense’

Colombiano marcou o gol da vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão

Arias ainda foi questionado sobre os rumores de sua saída, principalmente após a coletiva do presidente Mário Bittencourt. No entanto, Arias apontou que está completamente focado no clube e na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Fluminense sai, até o momento, da zona de rebaxamento, com 30 pontos, na 16ª posição. Agora, o próximo jogo do Tricolor será em clássico com o Flamengo, na quinta-feira (17/10), às 20h, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.