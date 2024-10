Arias, do Fluminense, é convocado para seleção da Colômbia

Autor do gol da vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Cruzeiro, o meia-atacante Jhon Arias foi convocado para defender a Colômbia nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O nome do jogador tricolor está na lista do técnico Néstor Lorenzo, divulgada na última quinta-feira (3) para as partidas contra Bolívia e Chile.

Dessa forma, o primeiro compromisso da seleção colombina na Data Fifa será na próxima quinta-feira (10), às 17h (de Brasília), contra a Bolívia, em La Paz. Depois, então, a equipe joga em casa, contra o Chile. O confronto será na outra terça (15), às 17h30, no Metropolitano Barranquilla.

