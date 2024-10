André Balada confirma aposentadoria e diz que pagou preço alto por apelido

“Eu tinha planejado parar com 30, né? Só que meu pai não deixou e aí acho que com 34, realmente agora, acho que é uma primeira entrevista como ex-jogador, ex-atleta… ex-jogador acho que é melhor. Ex-atleta não, que ainda faço alguns esportes”, declarou.

“Você é um jogador de futebol com apelido de balada, onde você perde um jogo no pós e no mercado, imagina? Então se criava isso. Já ouvi de dirigente falando, mas e o extracampo do André? Só que aí você vai ligar, vai perguntar e vai ver que não era bem assim como imaginava. Agora também achar que eu vou ficar oito meses, um ano dentro de casa, trancado, é complicado. Acho que ninguém vive assim. Então, atrapalhou sim, mas assim, de certo modo, eu, o André, não me incomodou não”, disse.

André também comentou sobre o apelido que surgiu ainda no Santos. O ex-atacante acredita que pagou alto por isso, mas que não se arrepende e não ficou incomodado com a situação.

CEO André?

André foca no futuro pós-carreira como gestor de futebol. Revelado pela Cabofriense, do Rio, o ex-jogador encerrou a carreira por lá e agora vai trabalhar na parte administrativa do clube.

“Então, acho que hoje, parando, agora a gente está com um novo projeto na Cabofriense, que é o clube que me revelou, onde eu comecei. É o clube que jogou a minha família inteira e agora a gente conseguiu pegar a gestão do clube”, finalizou.

A carreira

Revelado pelo Santos e com passagens por diversos grandes clubes do País, casos de Corinthians, Atlético-MG, Grêmio, Vasco e Sport. Além disso, ainda jogou fora do País, defendendo as cores de Dínamo de Kiev, Bordeaux, Sporting, Gazisehir Gaziantep e Torpedo, todos da Europa. A Cabofriense foi o clube onde André teve o primeiro contato com o futebol nas categorias de base.