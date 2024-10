Amazonas surpreende, vence o Novorizontino e pode ajudar o Santos na Série B

Ainda líder da competição, equipe do interior paulista pode perder a ponta da tabela após derrota em jogo da 30ª rodada

Aliás, o único gol da partida foi anotado pelo atacante Matheus Serafim, que finalizou lindamente da entrada da área aos 18 minutos do segundo tempo. Assim, o Amazonas chega aos 42 pontos e ocupa a décima colocação na competição e volta a vencer após duas rodadas. Mas distante de uma briga por acesso, por outro lado, também segue fora de qualquer risco de rebaixamento.

O Amazonas surpreendeu e derrotou o líder Novorizontino em duelo pela 30ª rodada da Série B. O jogo ocorreu nesta sexta-feira (4) na Arena Manaus. Desse modo, com o resultado, o time do interior pode ser ultrapassado pelo Santos, que ainda jogará na rodada.

Todavia, na próxima rodada, o Amazonas atuará diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em um jogo marcado para domingo (13). Já o ainda líder da Série B receberá o Sport em seus domínios na sexta-feira (11).

Ainda pela Série B, também nesta sexta, o Avaí recebeu o Brusque na Ressacada, no clássico catarinense, mas não saiu do zero. Assim, o Leão fica em nono lugar, enquanto o Quadricolor, portanto, permanece na zona de rebaixamento, somando apenas 30 pontos na décima oitava posição.

