Alex Telles celebra convocação para Seleção: ‘Quero aproveitar’

O lateral-esquerdo do Botafogo, Alex Telles, foi convocado para a Seleção Brasileira. Ele vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior para os jogos contra Chile, na próxima quinta-feira (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 23 do Botafogo não escondeu a felicidade.

