Adriano Imperador reúne família e ‘quebra’ web com semelhança

O ex-jogador Adriano Imperador mostrou sua ‘corte’ em uma foto publicada em seu Instagram, na última quinta-feira (03). O registro traz seus três filhos, assim como seu irmão e sua sobrinha.

O ídolo do Flamengo e da Inter de Milão é pai de Adriano, de 17 anos, atualmente jogador do Serrano Footbal Club, e de Sophia, de 15 anos, ambos do relacionamento com Danielle Carvalho. Ele tem ainda a caçula Lara, de 10 anos, fruto da relação com a ex-namorada, a dentista Renata Fontes.