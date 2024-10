Vini Jr cai uma posição no ranking dos mais valiosos do mundo

Anteriormente ocupando a terceira posição da lista, o jogador do Real Madrid aparece em quarto lugar após atualização do site Football Benchmark

O atacante Vini Jr caiu uma posição no ranking dos mais valiosos do futebol, segundo estudo feito pelo site Football Benchmark. Indicado à Bola de Ouro e favorito para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada, o brasileiro teve uma queda de 600 mil euros (cerca de R$ 3,64 milhões) em seu valor de mercado. Anteriormente ocupando a terceira colocação, agora está em quarto lugar.

Apesar da queda no valor do brasileiro, o motivo para ele também ter caído uma posição no ranking foi a ida de Kylian Mbappé para o Real Madrid. Já que, quando divulgaram o último estudo, onde Vini ocupava o Top3, o francês estava em fim de contrato com o PSG e sua transferência para o clube merengue foi sem custos. Portanto, estava com valor de mercado zerado.

Assim, com contrato assinado em um novo clube, Mbappé subiu para o topo do ranking, com um valor de 233,2 milhões de euros. Antes de Vini Júnior, ainda aparecem na lista Erling Haaland, do Manchester City, e Jude Bellingham, outro representante do Real Madrid.