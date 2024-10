Tottenham bate Ferencváros e mantém 100% na Liga Europa

Na briga pela liderança da Liga Europa 2024/25, o Tottenham venceu o Ferencváros por 2 a 1, nesta quinta-feira (3), na Hungria, em partida válida pela segunda rodada da competição. Pape Matar Sarr e Brennan Johnson, um em cada tempo, anotaram os gols do triunfo do time inglês. Já os donos da casa descontaram nos acréscimos com Barnabás Varga.

Dessa maneira, o Tottenham chegou à segunda vitória em duas rodadas e manteve os 100% de aproveitamento na Liga Europa. Ou seja, os ingleses brigam pela liderança nesta fase de liga e aparecem como um dos favoritos para avançar para o mata-mata.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em sua primeira partida na Liga Europa, os Spurs venceram o Qarabağ, do Azerbaijão, por 3 a 0.