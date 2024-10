Thayla, do Santiago Morning, projeta estreia na Libertadores Feminina

Com grande campanha no Campeonato Chileno deste ano, o Santiago Morning vem forte e com grandes objetivos para a disputa do torneio internacional. Assim, com a sensação de estar preparada, a meio-campista brasileira Thayla comentou suas expectativas e as dificuldades que a equipe pode enfrentar na estreia.

“A expectativa é sempre a melhor possível. É uma grande competição e nós sonhamos bastante com esse momento. Creio que a principal dificuldade pode ser o nosso nervosismo e ansiedade nessa partida de estreia. Mas vamos fazer de tudo para poder controlar tudo isso e colocar em prática o que estudamos da equipe do Alianza. Esperamos fazer uma grande partida e começar com o pé direito”, comentou.

‘A sensação é incrível’

No Grupo D da Libertadores Feminina, o Santiago Morning disputa a classificação para a próxima fase, além do Alianza, com Deportivo Cali e Guaraní. Porém, muito antes de pensar especificamente no avanço, Thayla valorizou a simples oportunidade de estar em uma disputa do principal torneio continental de clubes na América do Sul.

“A sensação é incrível. É uma competição internacional, que eu sempre tive vontade de competir. Assistia quando era pequena, com o meu avô e, hoje, vou concretizar esse desejo. Estou ansiosa, claro, mas também sabendo levar isso para não prejudicar a mim e minha equipe. Então, agora, estou no momento de desfrutar a competição, trabalhar para desempenhar o meu melhor futebol e ajudar o Santiago Morning”, finalizou.