Santos goleia Always Ready e estreia com o pé direito na Libertadores Feminina

Sereias da Vila não tomam conhecimento das bolivianas, fazem 5 a 0 e assumem a liderança do Grupo B do torneio continental

O Santos teve uma estreia de encher os olhos nesta quinta-feira (3), na Libertadores Feminina. Diante das bolivianas do Always Ready, a equipe alvinegra não poupou gols: fez 5 a 0 em duelo pela primeira rodada do Grupo B do torneio continental, que ocorre no Paraguai.

Assim, o clube brasileiro inicia com sucesso a reconstrução do futebol feminino e sonha com o retorno aos tempos áureos do time. Recentemente rebaixado no Brasileirão, a equipe praiana busca a redenção na Libertadores, competição a qual foi a primeira bicampeã.

Com o resultado, o Santos larga com o pé direito na Libertadores. Apesar dos mesmos três pontos do Olimpia (PAR), que derrotou o Colo Colo (CHI) no outro jogo do Grupo B, as brasileiras assumem a liderança pelo critérios de desempate. Somente os dois melhores times de cada chave avançam para as quartas de final.