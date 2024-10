Santos estuda construção de CT na cidade de São Paulo

O Santos estuda a construção de um centro de treinamento na cidade de São Paulo. A ideia foi colocada em pauta pelo presidente Marcelo Teixeira no último fim de semana. Inicialmente, a ideia é construir o CT para as categorias de base de forma exclusiva. O projeto ainda passará por votação.

Já o CT Rei Pelé está sendo utilizado, além da equipe profissional, pelo time sub-17, sub-20 e também pelo time feminino. O entendimento da diretoria é de que as instalações do Meninos da Vila estão atrasadas. Ainda mais se comparadas às estruturas que hoje possuem os rivais Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

De acordo com o próprio presidente do Santos, Marcelo Teixeira, já existe uma conversa com a Prefeitura de São Paulo para achar um local para a construção do CT. Contudo, as negociações estão paralisadas devido as eleições municipais.

A localização exata do possível terreno, assim como os termos do acordo com a prefeitura, está sendo mantida em sigilo. Contudo, o Santos deseja um espaço para construir quatro campos de grama natural. Além disso, a ideia é dar toda a estrutura para suas joias, como alojamento, espaço de convivência e refeitório.