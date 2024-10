Saiba quais estádios recebem mais shows no Brasil

Não é de hoje que grandes shows acontecem em estádios de futebol. No entanto, com a construção de novas arenas e a modernização de outras para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, este fenômeno se multiplicou. Para pagar o elevado custo que as arenas de alto padrão exigem, é necessário conciliar o esporte com a música e faturar também com apresentações. Em levantamento inédito, o “Torcedores.com” registrou todos os shows realizados nos principais estádios do país nos últimos dez anos e descobriu quais são os estádios de futebol do Brasil que mais recebem shows e quais artistas mais se apresentam nas arenas.

1° Allianz Parque – 386 shows

2° Mineirão – 120

3° Mané Garrincha – 75 shows

4° Morumbis – 65 shows

5° Arena Fonte Nova – 60 shows

6° Maracanã – 51 shows

7° Arena do Grêmio – 45 shows

8° Arena Amazonas – 44 shows

9° Arena das Dunas – 40 shows

10° Nilton Santos – 37 shows

Palmeiras recebeu mais shows do que jogos

Desde 2015, o Allianz Parque recebeu um total de 386 shows, enquanto as partidas de futebol do time profissional masculino somam 323. São 63 eventos a menos no palco do clube que tem como a principal atividade o futebol. O acordo firmado com a WTorre, construtora do estádio, prevê que a empresa terá o direito de explorar a utilização do estádio para eventos e ficar com parte da receita por 30 anos (a partir de novembro de 2014).

Os artistas com mais shows no Brasil

No somatório de todos os estádios, o artista que mais se apresentou foi o britânico Paul McCartney, ex-Beatles, com 24 shows. A artista brasileira com mais apresentações em estádios no período foi a cantora Ivete Sangalo, com 16 apresentações. Ela está empatada com o Coldplay na segunda posição geral, com 16 shows em estádios de futebol no Brasil nos últimos dez anos.