Ryan deixa o Maracanã de muletas e tem suspeita de fratura

O Corinthians saiu com mais uma dor de cabeça, além da derrota para o Flamengo por 1 a 0, na quarta-feira (2), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Isso porque o volante Ryan deixou o estádio com o pé imobilizado e andando com o auxílio de muletas. De acordo com Ana Carolina Côrte, médica do Corinthians, há uma suspeita de fratura no local. Assim, o jogador passará por exames nesta quinta-feira (3), data de reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava para saber a gravidade da lesão. Contudo, ele dificilmente terá condições de estar em campo neste sábado (5), contra o Internacional, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.