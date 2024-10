Ramón Díaz, do Corinthians, admite Flamengo superior, mas afirma: ‘ Temos chance’

Ramón Díaz, do Corinthians, analisou a derrota para o Flamengo no Maracanã, nesta quarta-feira (2), no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Ele reconheceu a superioridade adversária, mas lembrou que em Itaquera o Timão tem totais condições de vencer e avançar para a grande final.

“O resultado poderia ter sido mais amplo a favor do Flamengo, mas eles tiveram chances que não concretizaram. Nos deram a possibilidade de ganhar uma revanche. Creio que foi positivo porque poderia ter sido mais amplo. Tivemos três ou quatro chances, mas não aproveitamos. O resultado nos permite estar vivos para o que virá”, disse o treinador argentino, que ainda completou.

