Porto e Manchester United empatam em jogo eletrizante na Liga Europa

A expectativa era alta e o duelo mais esperado desta segunda rodada da Liga Europa 2024/25 correspondeu em campo. Em grande jogo no Estádio do Dragão, em Portugal, Porto e Manchester United ficaram no empate por 3 a 3, resultado que foi ruim para ambas as equipes na competição. O time inglês abriu uma vantagem de dois gols com Rashford e Höjlund, mas cedeu a virada para os donos da casa. Assim, os portugueses balançaram a rede com gols de Samu Omorodion, duas vezes, e do brasileiro Pepê, que também deu uma assistência na partida. No entanto, já nos acréscimos da partida, e com um jogador a menos após a expulsão de Bruno Fernandes, os Red Devils buscaram o empate com gol de cabeça marcado por Maguire. O zagueiro saiu do banco de reservas e evitou a derrota fora de casa após cobrança de escanteio.

Dessa maneira, o empate teve um sabor de derrota para o Porto, que conquistou o primeiro ponto nesta Liga Europa. Isto porque na partida de estreia, os portugueses foram surpreendidos pelo Bodo/Glimt e acabaram sendo derrotados na Noruega.

Por outro lado, o Manchester United chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória, somando todas as competições, e o segundo sem vencer na Liga Europa. Mas, dentro do cenário da partida, os Red Devils comemoraram o ponto somado fora de casa diante de um grande adversário. Ao mesmo tempo, os resultados negativos em sequência aumentam a pressão sob o trabalho do técnico Erik ten Hag.