Penhoras superam valor de venda da mansão, e Cafu não deve receber dinheiro de leilão

Defesa do pentacampeão acredita que recursos ainda pendentes no julgamento podem gerar nova anulação do leilão e mantém otimismo

A mansão de Cafu, arrematada em leilão pela metade do preço de avaliação, sofreu mais duas penhoras desde quarta-feira (2). A soma dos bloqueios, aliás, superam o valor da venda do imóvel: R$ 20,2 milhões. O pentacampeão perdeu a propriedade devido a uma dívida que supera R$ 11 milhões com a Vob Cred Securitizadora.

O Banco Industrial – junto aos advogados – já conseguiram arrecadar R$ 1,5 milhão no processo que originou o leilão. No entanto, as penhoras mencionadas fazem parte de uma série de ações contra Cafu e que ultrapassam o valor total de R$ 15 milhões. Sendo assim, o ex-jogador ficaria sem qualquer ‘trocado’ da venda da mansão.

Nesta quarta-feira (3), por exemplo, outro advogado conseguiu um desbloqueio de R$ 855 mil no mesmo processo que originou o leilão. Se contabilizarmos todos bloqueios, somados à dívida original (algo em torno de R$ 11,5 milhões, com juros e correções), o valor ultrapassa a quantia alcançada com o leilão da mansão.