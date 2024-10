Palmeiras pode ter Estêvão e Marcos Rocha de volta contra o RB Bragantino

Dupla treinou normalmente com o restante do elenco e deve estar ao menos no banco de reservas contra o Massa Bruta

O Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino, neste sábado (5/10), às 16h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira, aliás, pode ganhar duas novidades importantíssimas para o duelo em Bragança Paulista.

Afinal, Estêvão e Marcos Rocha treinaram com o restante do grupo nesta quinta-feira (3/10) e se aproximaram do retorno aos gramados. Embora ambos estejam em transição entre a parte física e técnica, eles já fazem atividade com o restante do elenco. Assim, cresce a expectativa que eles estejam na lista de relacionados para o embate contra o RB Bragantino.