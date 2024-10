Napoli x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 7ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

A bola volta a rolar pelo Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (4), Napoli e Como se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na partida de abertura da 7ª rodada do Calcio. Ambas as equipes vivem bons momentos na temporada ruim e prometem um jogo equilibrado.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Napoli

Líder isolado do Campeonato Italiano, o Napoli somou 13 pontos em seis jogos e pode abrir quatro de vantagem para a vice-líder Juventus em caso de vitória nesta sexta-feira. A equipe vem de uma vitória contra o Monza, em casa, além de ter goleado o Palermo por 5 a 0 na Copa da Itália no meio de semana. Ao mesmo tempo, o Napoli tem apenas uma derrota nesta edição do Calcio, quando foi superado pelo Verona.