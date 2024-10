Leganés x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pelo Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta sexta-feira (4), Leganés e Valencia se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque, na partida de abertura da 9ª rodada da LaLiga. Ambas as equipes fazem um início de temporada ruim e precisam se recuperar na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Leganés

Com sete pontos em oito jogos, o Leganés aparece na 16ª posição e precisa se recuperar no Campeonato Espanhol para se distanciar da zona de rebaixamento. No último compromisso, a equipe ficou no empate por 1 a 1 diante do Rayo Vallecano, fora de casa, em partida equilibrada.