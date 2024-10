Landim garante que torcedores poderão contribuir na construção do estádio

Clube carioca fará modelo parecido com o que ocorreu na época da construção do centro de treinamento Ninho do Urubu

Durante a entrega da chave do terreno do Gasômetro, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, explicou que os torcedores participarão da construção do estádio. Segundo ele, haverá uma vaquinha virtual para que os rubro-negros possam fazer doações. Assim, esses terão seus nomes em um painel dentro da futura casa do Mais Querido.

“Terá um tijolinho virtual, tijolinho real, em que eles poderão participar e nós teremos painéis durante a construção com os nomes daqueles que estarão contribuindo. No futuro, todos aqueles que contribuíram poderão acessar um painel dentro do próprio estádio, que contará com os seus nomes”, explicou Landim.